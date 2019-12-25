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إيران تتهم حركة أحوازية بقتل المتظاهرين بأوامر خارجية

09:23 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
إيران تتهم حركة أحوازية بقتل المتظاهرين بأوامر خارجية

علم ايران

طهران - (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، مساء الأربعاء، بتفكيك خلية وصفتها بـ"الإرهابية" ضالعة بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة "فارس" أن الخلية تضم 13 عنصرًا تابعًا لزمرة ما يسمى بـ "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".

وأضافت الوكالة أن عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي.

كانت إيران قد شهدت منتصف الشهر الماضي احتجاجات على رفع اسعار الوقود شهدت حرق مقار حكومية ومصارف .

ونفت إيران اليوم الأربعاء تقارير وسائل إعلام أجنبية كانت ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع أن أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

وتعد هذه الحصيلة خمسة أضعاف الحصيلة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، التي قالت إن 304 أشخاص قتلوا وأصيب عدة مئات.

إيران الإرهاب حركة النضال العربي

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