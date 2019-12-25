الجيش اليمني: مقتل 15 حوثيًا بغارات للتحالف في صعدة

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مقتل 15 حوثيًا بغارات للتحالف العربي شمالي البلاد.

وقال موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" إن غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعات للمليشيا المتمردة الحوثية، في مديرية كتاف، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصرها، وجرح آخرين.

وأضاف أن القصف الجوي أدى أيضا إلى تدمير عربات عسكرية للحوثيين في المكان ذاته.

ولفت الموقع إلى أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع للمليشيا الحوثية، في المديرية نفسها، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وتقود السعودية منذ نحو خمس سنوات تحالفا عسكريًا داعمًا للجيش اليمني في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران في حرب مشتعلة خلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.