عقيلة صالح: تصريحات أردوغان عن الجالية الليبية في تركيا غير مسؤولة

خامة رئيس مجلس النواب يرد على تصريحات أردوغان حول وجود مليون تركي في ليبيا

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسي، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا، لافتًا إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

قال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبر عن استغرابه ودهشته من تصريحات أردوغان التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك وإحداث فتنة بين الليبييين.

ولفت الصافي إلى أن عقيلة صالح، شدد على أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقا للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية من دولهم بحجة الحماية.

وفيما يتعلق بالليبيين من أصول مختلفة، شدد رئيس النواب الليبي، على أنهم ليسوا جاليات أجنبية ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنيسة الليبية ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم ولم يسبق أن تمت معاملتهم معاملة سيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل لفرض واقع مختلف سيكون تأثيره كارثيا على ليبيا والليبيين.

ووصف صالح، هذه التصريحات بأنها غير المسؤولة وتمثل نكسة خطيرة لمبادىء الأمن والسلم الدوليين وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض تحت مبررات وأهمية وادعاءات باطلة، مضيفًا أنهم يعتبروها خرقًا واضحًا لمبادىء وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي وزجًا بمنطقة الشمال الأفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط في آتون صراعات ونزاعات ستجر الويلات على شعوب المنطقة.

وعليه طالب رئيس النواب، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما توجه بطلب إلى الجامعة العربية لإدانة سياسات النظام التركي ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد وإيجاد مبررات للتدخل العسكري في ليبيا.