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إعلام تركي: أردوغان يزور تونس لبحث الملف الليبي مع قيس سعيد

01:09 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
إعلام تركي: أردوغان يزور تونس لبحث الملف الليبي مع قيس سعيد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تونس - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى تونس، تأتي لبحث الملف الليبي مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وكان الرئيس سعيد استقبل على مدى الأسبوعين الماضيين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية، وعددًا آخر من المسؤولين الليبيين في خطوة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين.

كما أثار الاتفاق الأمني الموقع بين ليبيا وتركيا نقاشات في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر وتعد شريكا اقتصاديا مهما.

كما رجحت تقارير أن يبحث سعيد مع أردوغان إمكانية تعزيز استثمارات تركيا في تونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية وتوترات اجتماعية رافقت انتقالها السياسي منذ 2011.

وأردوغان هو أول زعيم دولة أجنبية يزور تونس، منذ انتخاب قيس سعيد رئيسًاواستلامه لمنصبه في نوفمبر الماضي.

تركيا رجب طيب اردوغان قيس سعيد تونس

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