موسكو: حريصون على تنويع مسارات إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا

موسكو - (د ب أ):

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك، أن بلاده حريصة على تنويع مسارات إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "كلما زاد عدد المسارات، كلما كانت الإمدادات مضمونة بصورة أكبر في حال حدوث أمر طارئ".

وتطرق إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع أوكرانيا وتسمح بتدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى نهاية العام 2024.

وأكد أن "روسيا راضية تماما عن الاتفاقات". ولفت، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن روسيا حريصة على الإبقاء على هذا المسار للإمدادات.

وحول العقوبات الأمريكية ذات الصلة بمشروع "نورد ستريم 2"، قال كوزاك إنه يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتكثيف الضغوط على المشروع، لكنه رأى أن هذا سيكون له حدود، نظرا إلى موقف الدول الأوروبية.

وقال :"إننا واثقون من أنه بالتعاون مع الدول الأوروبية، ومع الاتحاد الأوروبي، سنحل هذه المشكلة وسنجد حلا وسطا".