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في زيارة "غير مُعلنة".. أردوغان يصل إلى تونس

12:37 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
في زيارة "غير مُعلنة".. أردوغان يصل إلى تونس

رجب طيب إردوغان

تونس/أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى تونس، الأربعاء.

ونقلت عن مستشارة أردوغان لشؤون الإعلام والاتصال أنه سيلتقي خلال الزيارة، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، بالرئيس التونسي قيس سعيد.

أردوغان تونس أنقرة

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