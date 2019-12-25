في زيارة "غير مُعلنة".. أردوغان يصل إلى تونس

تونس/أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى تونس، الأربعاء.

ونقلت عن مستشارة أردوغان لشؤون الإعلام والاتصال أنه سيلتقي خلال الزيارة، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، بالرئيس التونسي قيس سعيد.