الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء المكلف نتائج استشارات تشكيل الحكومة

بيروت - (أ ش أ):

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة واللقاءات التي أجراها الأخير في سبيل العمل على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب دياب، في تصريح له عقب اللقاء مساء اليوم، عن تفاؤله بمسار التأليف الحكومي وأن الأمور تسير كما ينبغي، قائلا: "تحدثنا في الإطار العام وكان هناك تجاوب كامل".

وأجريت الاستشارات النيابية غير الملزمة يوم السبت الماضي، حيث قام بموجبها رئيس الوزراء المكلف باستطلاع آراء أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين، في شأن شكل الحكومة الجديدة المنتظرة، وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.

وقال رئيس الوزراء المكلف، في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أية شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب.