روسيا تفرج عن خمس سفن يابانية احتجزتهم منتصف الشهر الجاري

طوكيو - (أ ش أ)

أفرجت روسيا اليوم /الثلاثاء/ عن خمس سفن صيد يابانية، كانت قد احتجزتهم في منتصف شهر ديسمبر الجاري، في مياه جزر الكوريل المُتنازع عليها بين روسيا واليابان قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية.

وذكرت سلطات حرس الحدود الروسية إن هذا الإطلاق جاء بعد أن دفع أطقم السفن الخمس غرامة تُقدر بنحو 6.4 مليون روبل روسي (103 آلاف دولار أمريكي) بأمر من محكمة روسية أصدرته الليلة الماضية، وذلك لانتهاكها القواعد المُنظمة لكميات الأسماك التي بإمكان السفن اليابانية اصطيادها من المياه المحيطة بجزر الكوريل، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

من جهته، قال محام عن الصيادين اليابانيين إنهم لا يعانون من مشاكل صحية.

يذكر أنه تم احتجاز السفن الخمس في مدينة نيمورو يوم 17 من ديسمبر الجاري أثناء قيامها بالصيد في جزر الكوريل المُتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية، وقالت سلطات حرس الحدود الروسية إن الصيادين تجاوزوا كميات الأسماك المُسجلة في سجلاتهم اليومية بأكثر من ستة أطنان.