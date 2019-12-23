الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

دمشق - (أ ش أ):

أفادت قناة " سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن وحدات الجيش السوري سيطرت على بلدة "جرجناز" الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد دحر الإرهابيين منها وتدمير مقراتهم ومراكز قيادتهم.

ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ونفذت وحدات الجيش السوري، في وقت سابق اليوم،عمليات مكثفة ضد بؤر ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي؛ محققة المزيد من التقدم في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان.