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الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

10:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

الجيش السوري _أرشيفية

دمشق - (أ ش أ):

أفادت قناة " سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن وحدات الجيش السوري سيطرت على بلدة "جرجناز" الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد دحر الإرهابيين منها وتدمير مقراتهم ومراكز قيادتهم.

ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ونفذت وحدات الجيش السوري، في وقت سابق اليوم،عمليات مكثفة ضد بؤر ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي؛ محققة المزيد من التقدم في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان.

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