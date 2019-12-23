العربية: حفتر يزور اليونان لبحث الرد على اتفاقية أردوغان والسراج

بنغازي - أ ش أ

كشف مصدر عسكري من القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الاثنين، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى اليونان لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.

وقال المصدر العسكري ـ في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية ـ إن حفتر سيلتقي بالمسؤولين اليونانيين لبحث خيارات الرد على هذه الاتفاقية وعلى التصعيد التركي الأخير في ليبيا ، بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الأحد بتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة فايز السراج في ليبيا.

وتعارض الحكومة الليبية المؤقتة واليونان بشدة مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي ، وتتعلق بترسيم الحدود في البحر المتوسط ، ويتعاون الطرفان لإبطال هذه التفاهمات الجديدة التي أربكت التوازنات البحرية في المتوسط ، وأثارت نزاعات إقليمية.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قد زار أمس مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين ليبيين من بينهم قائد الجيش خليفة حفتر وبحث معهم العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.