موسكو: لن نتنازل عن علاقتنا مع بكين لإرضاء واشنطن

روسيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتنازل عن علاقتها مع الصين من أجل إرضاء الولايات المتحدة.



وقال لافروف في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إننا لن نتخلى عن علاقتنا مع الصين فقط في سبيل إرضاء الأمريكيين، مؤكدًا أن الدول يتعين عليها العمل معًا على تعزيز علاقات التعاون فيما بينها، بدلًا من استخدام لغة العقوبات والإنذارات لمحاولة تحقيق أهدافهم.

وأشار لافروف، عند اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، في أكتوبر الماضي، أنه لفت في كتابه الأخير إلى رغبة الولايات المتحدة في أن تصبح العلاقات مع موسكو وبكين أفضل مما عليه في الوقت الراهن، موضحًا أن الصين تستخدم قوتها الاقتصادية وفقًا للقواعد المقررة في اتفاقية بريتون وودز ومواثيق صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي.