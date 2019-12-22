روسيا تعلن استعدادها عرض صاروخ "سارمات" أمام الأمريكيين

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف عن استعداد روسيا في لحظة معينة، لعرض صواريخ "سارمات" الاستراتيجية الواعدة أمام الأمريكيين.

وأضاف لافروف وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي أخطر الأمريكيين في إطار معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة الاستراتيجية بعرض أنظمة السلاح الروسية الجديدة، بما فيها الفرط صوتية، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لدمج هذه الأنظمة مع الأسلحة الواردة في معاهدة "ستارت-3" الموقعة عام 2010.

ولفت إلى أن روسيا عرضت مؤخرا صاروخ "أفانجارد" فرط الصوتي، وهي مستعدة في مرحلة معينة، لعرض صاروخ "سارمات".

وذكر لافروف، أن أنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى، التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الفدرالية في مارس 2018، ليست مشمولة بالمعاهدة.