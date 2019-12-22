السعودية: العثور على جثة "عربي" في مسجد بمكة المكرمة

القاهرة- وكالات:

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا بعد العثور على جثة مقيم من جنسية عربية مُلقى داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليه آثار دماء في الوجه، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

ووفق "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بمركز شرطة العزيزية في منطقة مكة المكرمة بلاغًا من مواطن يُفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه.

وبعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف عليه من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه. ولم يتم الكشف عن هويّة المُتوفّى أو بلده.

وما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.