إيران: سياسة واشنطن مُصابة بجنون العظمة

طهران - ( د ب ا)

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالتصريحات المعادية التي ادلى بها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ضد إيران، واصفا بومبيو بانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم نظرا لافكاره الجهنمية.

وقال المتحدث عباس موسوي اليوم الجمعة" إن بومبيو جاء من منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية تمارس التعذيب إلى وزارة الخارجية الامريكية، ونقل افكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي والذي يعتبر مجالا حضاريا، وانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم وليس له مكانة في هذا المجال"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا).

وادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية تصريحات بومبيو، منوها الى أن المسؤولين الامريكيين لن يحققوا اية نتيجة بهذه الاساليب، لأنهم لم يعطوا لحد الآن للشعوب والنخب في امريكا والعالم أي صورة أخرى غير السياسة الخارجية غير الفعالة والمصابة بجنون العظمة والمضطربة والمتغطرسة.

ونقلت إرنا عن بومبيو قوله أمس الخميس، أن "الشعب الإيراني له أصدقاء في الولايات المتحدة يدعمونه في مواجهة قمع النظام"، حسب وصفه.

وأعلن بومبيو فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين بالإضافة إلى منع تأشيرة دخول الولايات المتحدة لمسؤولين إيرانيين بزعم انتهاكهم لحقوق الإنسان خلال احداث الشغب الاخيرة في البلاد.

كانت ايران قد شهدت في منتصف الشهر الماضي احتجاجات على رفع اسعار البنزين تخللتها اعمال شغب وحرق مقار حكومية ومصارف.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي أنها وثقت مقتل 304اشخاص خلال المظاهرات على ايدي قوات الامن، وإصابة المئات واعتقال سبعة الاف آخرين.

وتنفي إيران تقرير المنظمة،غير أنها لم تقدم احصائية رسمية في هذا الصدد .