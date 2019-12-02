مدير وكالة الطاقة الذرية الجديد يعتزم زيارة إيران

فيينا- (د ب أ):

قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، وذلك بعد توليه مهام منصبه رسميا اليوم الاثنين، حيث أوضح أن الجمهورية الإسلامية تعد إحدى أولوياته الملحة.

وأشار جروسي إلى أنه يعرف بالفعل مسؤولين بارزين وقادة سياسيين في إيران، وذلك من خلال وظائفه السابقة، التي شملت مناصب بارزة بالوكالة. ولم يتم بعد تحديد موعد لزيارة جروسي لطهران.

وقال جروسي إن العلاقة بين الوكالة وإيران يجب أن تكون" بناءة وأن تحظى بالاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا على مفتشي الوكالة أن يتسموا " بالحزم والعدل".

وأضاف:" المفتش ليس صديقا".

وفاز جروسي بمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تضم 171 دولة، لفترة مدتها أربعة أعوام، ليخلف يوكيا أمانو، 58 عامًا، الذي توفى في يوليو الماضي خلال فترة ولايته الثالثة.

وأوضح جروسي في خطاب أمام عدد من الدبلوماسيين أن التكنولوجيا النووية يمكن أن تقوم بدور في إطار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وأضاف جروسي في فيينا: " ليست الطاقة النووية جزءا من المشكلة. يمكنها، لمن يأملون في ذلك، أن تصبح جزءا من الحل".

وأعلن جروسي، وهو دبلوماسي أرجنتيني محنك، أنه سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مدريد، لنشر هذه الرسالة

وقال جروسي: " على عكس تقديرات الكثيرين، الطاقة النووية في تزايد" مشيرا إلى تشغيل 36 محطة طاقة نووية في أنحاء العالم خلال بضعة أعوام مضت.

وأشار جروسي إلى أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء سلامة وأمن المنشآت النووية.

وتعهد بأن تستمر الوكالة في العمل لوضع معايير السلامة العالمية "للتأكد من أن كل ما نفعله مفيد لمجتمعاتنا".