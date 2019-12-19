مسئول سوري: الحصار الاقتصادي يعيق حل الأزمة

القاهرة - (مصراوي):

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة لؤي فلوح، أن الإرهاب والحصار المفروض على الشعب السوري من دول تواصل التدخل في شؤون سورا يعيق آفاق حل الأزمة ويعرقل القضاء على الإرهاب في المنطقة بشكل نهائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال فلوح، إن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، معروفون بسياستهم العدائية اتجاه سوريا وشركائها في الحرب على الإرهاب، ويكيلون الاتهامات المفبركة لدمشق بشكل دائم.

وأكد رفض سوريا لمشروع قرارا قدمه ما يسمى بـ"حملة القلم الإنساني" جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أنه بعيد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيه.

وطالب القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بوضع حد لعمليات القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة على عائدات النفط السورية.