البيت الأبيض: ترامب واثق من تبرئته في مجلس الشيوخ

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب البيت الأبيض عن قناعته أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرىء الرئيس دونالد ترامب بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونجرس.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام قولها إن: اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية خزيا في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت جريشان أن "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه ستتم تبرئته تماما".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أحال في وقت سابق من الليلة الماضية ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا لعزله.