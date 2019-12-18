الحريري يجدد رفضه لرئاسة الحكومة اللبنانية ويؤكد دعمه لمطالب اللبنانيين

القاهرة - (مصراوي)

كتب سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال فيها إنه منذ تقدمه باستقالته قبل 50 يومًا تلبية لنداء اللبنانيين وهو يسعى جاهدًا لتشكيل حكومة اختصاصيين تحقيقًا لمطالبهم.

ويقول الحريري: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يومًا تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدًا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت إنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وتابع في تغريداته: "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة".

واختتم تغريداته قائلاً: "إنني متوجه غدًا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت، وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مساءلة التسمية".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإسقاط كافة الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة في جسر الرينج والمناطق المحيطة بساحة رياض الصلح وسط بيروت.