بيلوسي عن عزل ترامب: أشعر بالحزن بسبب ما وصلنا إليه

القاهرة - (مصراوي)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي في طريقها إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على القرار التاريخي للائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي، حيث سيصوت المشرعون على مادتين من المساءلة ضد الرئيس ترامب، إنها تشعر بالحزن.

ورفضت بيولسي، الإجابة عن أسئلة الصحفيين الأخرة، في وقت سابق من اليوم، حيث أصدرت تعليمات لمديري مكتبها وموظفوها لإظهار الوحدة والعدم الشماتة خلال جلسة اليوم وفقًا لعدة مصادر نقلت عنهم شبكة "سي إن إن".

ويعقد مساء اليوم، جلسة تصويت تاريخية على لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن تحظى بقبول الأغلبية، بالنظر إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، ما يمهد إلى جعل ترامب ثالث رئيس للولايات المتحدة يواجه إجراءات عزل.

يتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بعرقلة الكونجرس، وإساءة استغلال منصبه بعد منع المساعدات العسكرية المُقدمة لأوكرانيا لإجبار رئيسها على فتح تحقيق يسيء إلى منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، وتشويه سمعته.