روسيا تحتجز خمسة قوارب صيد يابانية قبالة جزيرة هوكايدو

طوكيو - (د ب أ):

احتجزت السلطات الروسية الثلاثاء خمسة قوارب صيد يابانية قبالة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر حكومية يابانية ، لم تكشف عنها ، أن سلطات حرس الحدود الروسية اقتادت القوارب اليابانية إلى جزيرة كوناشيري، وهي جزيرة متنازع عليها وتسيطر عليها روسيا.

وذكرت كيودو أن السلطات الروسية تشتبه في وجود تباين بين كمية الأسماك التي يتم صيدها بواسطة تلك القوارب والأرقام المسجلة في سجلاتها اليومية ، وأنها ستباشر مزيدا من التحقيقات.

وتتنازع اليابان وروسيا منذ عقود حول أربع جزر استولى عليها الاتحاد السوفيتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتطالب اليابان بجزر كوريل التي تديرها روسيا قبالة هوكايدو ، وتطلق عليهم الأراضي الشمالية.

ومنع النزاع البلدين من توقيع معاهدة سلام بعد الحرب.