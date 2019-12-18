نيوزيلندا ترفع الحد الأدنى للأجور من أول أبريل

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت السلطات النيوزيلندية أنها تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 18.90 دولار نيوزيلندي في الساعة بدءا من أبريل القادم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيان ليس جالواي ، وزير الأشغال العامة والسلامة أن الزيادة ستكون بمقدار 1.20 دولار نيوزيلندي، حيث يبلغ الحد الأدنى حاليا 17.70 دولار في الساعة.

وأكد أن هناك خطة لرفع ذلك الحد إلى 20 دولارا بحلول عام 2021.

وقال: "طالما أن اقتصادنا يعمل بشكل جيد، نريد أن نتأكد من أن عمالنا الذين يتلقون أدنى حد من الأجور يستفيدون أيضا".