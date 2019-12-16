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روسيا تنوي إطلاق أقصر رحلة فضاء على الإطلاق في 2020

02:12 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
روسيا تنوي إطلاق أقصر رحلة فضاء على الإطلاق في 2020

إطلاق رحلة فضاء

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتزم إطلاق أقصر رحلة على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، العام المقبل، لتصل إليها خلال ساعتين فقط.

وتم في وقت سابق العام الجاري، رقما قياسيا بلغ ثلاث ساعات ونصف، للوصول إلى المحطة الدولية.

يشار إلى أن المحطة الفضائية، التي تدور في مدار على مسافة حوالي 400 كيلومتر من سطح الأرض، تمثل جهدا تعاونيا مشتركا بين علماء من روسيا والولايات المتحدة.

وتم الإعلان عن رحلة 2020 الأسرع، خلال زيارة قام بها رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ديمتري روجوزين، لمنشأة الإطلاق الروسية "فوستوتشني"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تاس".

إطلاق رحلة فضاء روسيا محطة الفضاء الدولية

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