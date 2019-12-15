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استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين

07:00 م الأحد 15 ديسمبر 2019
استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين

دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد أن نسبة تأييد ترامب بين الناخبين الأمريكيين ارتفعت إلى 45% مقارنة بـ 42% في أواخر أكتوبر.

وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أنه بالرغم من ذلك فإن هناك 50% من المواطنين الأمريكيين يرغبون في مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60% و24% إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين.

وقال 53% من إجمالى عدد المشاركين إن ترامب أساء استخدام سلطته.

وشمل الاستطلاع عينة من ألف ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء.

ترامب أمريكا واشنطن

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