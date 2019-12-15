استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين
واشنطن (د ب أ)
كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد أن نسبة تأييد ترامب بين الناخبين الأمريكيين ارتفعت إلى 45% مقارنة بـ 42% في أواخر أكتوبر.
وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أنه بالرغم من ذلك فإن هناك 50% من المواطنين الأمريكيين يرغبون في مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة "فوكس نيوز" أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60% و24% إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين.
وقال 53% من إجمالى عدد المشاركين إن ترامب أساء استخدام سلطته.
وشمل الاستطلاع عينة من ألف ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء.
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