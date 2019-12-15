برلماني: السيسي وضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها لحماية المجتمعات الصغرى

كتب - أحمد علي:



أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والتي تدور فعالياته حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

ووجه "عامر"، في بيان اليوم، التحية والتقدير على الكلمات الحكيمة التي استدعاها الرئيس السيسى أمام الجلسة قائلا،:"عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة"، وذلك في إشارة واضحة وحاسمة إلى أن الدول الصغيرة هي التي تدفع ثمن صراعات الدول الكبرى.

وقال إن هذه الرؤية واضحة وحقيقية من الرئيس السيسي، وأكبر دليل على ذلك صمت المجتمع الدولي تجاه مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والدول الداعمة، "مؤكدًا أن السيسي نجح في تخليص مصر من المخاطر الداخلية والخارجية التي تعرضت لها لتعود إلى الاستقرار والأمن وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والتنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن مصر قدمت نموذجًا رائعًا وغير مسبوق في العالم كله فقد نجحت بقيادة الرئيس وبجهود صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم وفي الوقت نفسه اتجهت نحو البناء والتنمية والإصلاحات الاقتصادية الناجحة.