زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب جنوب الفلبين

مانيلا- (د ب ا):

قال مسؤولون، الأحد، إن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين، مما أثار ذعرا بين المواطنين في المراكز التجارية والأسواق العامة.

وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني إن مركز الزلزال كان على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة ماتاناو في إقليم دافاو ديل سور، على بعد 987 كيلومترا جنوب مانيلا.

ووقع الزلزال الساعة الثانية وإحدى عشر دقيقة بالتوقيت المحلي (06:11 بتوقيت جرينتش)، وشعر به بصورة قوية سكان معظم منطقة مينداناو بجنوب البلاد، التي شهدت سلسلة من الهزات الارتدادية الشهر الماضي.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت تقارير محلية أن المواطنين هرعوا من المراكز التجارية، في حين انهار كشك في سوق بمدينة دافاو.

ويشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث تقع 90 بالمائة من الزلازل في العالم.