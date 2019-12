أعمال عنف وكر وفر في اليوم الـ57 للاحتجاجات اللبنانية (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

شهدت الاحتجاجات اللبنانية في يومها الـ57 أعمال عنف في عدة مناطق، بدأت بدخول مناصرين لحزب الله وحركة أمل، في اشتباكات ظهر اليوم، مع محتجين، وسط بيروت.

ارتفعت وتيرة العنف، في ساحة الشهداء، بين محتجين وقوات الأمن اللبناني.

رشق عناصر الحركات الشيعية قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية، قبل أن ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، عند منطقة جسر الرينج.

العناصر المحسوبة على حزب الله و"أمل"، عملوا على تخريب لافتات رفعها المتظاهرون في وقت سابق وحرقوها وسط الطريق، مرددين هتافات "شيعة شيعة"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية ومنها قناة "إل بي سي أي" اللبنانية.

وناشد الأمن اللبناني جميع المحتجين بضرورة ضبط النفس، والابتعاد عن أي أعمال شغب.

مع ارتفاع وتيرة العنف والشغب، عملت قوات الأمن اللبناني على إغلاق جميع مداخل البلاد الحيوية، إلا أن المتظاهرين حاولوا اقتحام الشوارع المؤدية إلى مبنى مجلس النواب اللبناني.

وسعى المتظاهرون لاختراق الحواجز الأمنية، وسط تصدي لقوات مكافحة الشغب لهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أكثر من 43 شخصًا من الطرفين، ونقل 10 أشخاص للمستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف 33 آخرين وسط الاشتباكات المندلعة، حسبما ذكر الحساب الرسمي للصليب الأحمر اللبناني عبر "تويتر".

ويقول شاهد عيان، لوكالة "رويترز" إن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انتشرت بشكل كبير في بيروت مساء السبت، ولاحقت المتظاهرين في الشارع وضربت واحتجزت بعضهم.

الأمر لم يختلف كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادل المحتجون ومناهضون للاحتجاجات التهم على "تويتر" وأطلق المتظاهرون هاشتاجات "لبنان ينتفض، ووسط بيروت" فيما أطلق مناهضون الاحتجاجات هاشتاج "متضامن مع قوات مكافحة الشغب".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب بعدم تطبيق ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يرتفع سقف المطالب سريعًا للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.

وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، فيما لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

Security forces have managed to push protesters quite far from parliament square. This is near gemmayzeh on the lower side of the road #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/kHCpoM32se