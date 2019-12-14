بولندا تطالب بمساعدات أوروبية لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة في بلاده

برلين- (د ب أ):

حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي سخي لبلاده من أجل التحول إلى الطاقة المتجددة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا تطالب بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي من أجل فترة انتقالية للتحول إلى الطاقة المتجددة، قال مورافيسكي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "إذا كنا نريد تحقق هذا الانتقال، يتعين علينا توفير كافة الأدوات المناسبة".

وذكر مورافيسكي أن التحول للطاقة المتجددة، الذي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها أوروبا، لا يمكن تمويله بمخصصات رمزية.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا تعتمد بشدة على الفحم في توليد الكهرباء.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توصلت مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي ليلة الخميس/الجمعة إلى اتفاق مبدئي على هدف جعل أوروبا محايدة مناخيا بحلول عام 2050، باستثناء بولندا.

وتعني الحيادية المناخية تجنب إصدار انبعاثات كربونية أو موازنتها عبر التخزين.

وقال مورافيسكي: "الأفكار الأساسية عن "صندوق للانتقال العادل" بقيمة 5 مليارات يورو غير كافية إلى حد كبير... يمكننا الآن أن ننصت برضى أكبر إلى خطط المفوضية الأوروبية لتخصيص 100 مليار يورو على الأقل لهذا التحول. ننتظر معرفة المزيد من التفاصيل".

وأكد مورافيسكي ضرورة توفير تمويل مالي كاف، موضحا أن هناك خطورة في أن يرفض المجتمع هذا التحول حال كان هناك توزيع نسبي للأعباء، وقال: "هذا يمس على وجه الخصوص المناطق التي تعتمد على قطاع الفحم"، مضيفا أنه لا يريد أن تحدث في بلاده احتجاجات السترات الصفراء على غرار فرنسا.