أبو الغيط يهنيء الجزائر ورئيسها المنتخب عبدالمجيد تبون بنجاح الانتخابات

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهنئته للجزائر رسميًا وشعبيًا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الخميس، وأسفرت عن الإعلان عن فوز السيد عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس البلاد.

وصرّح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط توجه بالتهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه.

وأعرب أبو الغيط، عن ثقته في استمرار الجزائر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادتها الجديدة.

كما أعرب الأمين العام عن أطيب امنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم ولتظل أحد الدعائم الأساسية للعمل العربي المشترك.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام كان يتابع عن قرب هذه الانتخابات الهامة.