زعماء العالم يهنئون جونسون لفوزه في الانتخابات العامة البريطانية

عواصم عالمية - أ ش أ

هنأ عدد من زعماء العالم، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على فوزه في الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون" - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أهنىء بوريس جونسون لفوزه الساحق في الانتخابات".. معربا عن تطلعه للعمل على التوصل لاتفاق جديد بين أستراليا والمملكة المتحدة.

من جانبها، هنأت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" - في بيان لها - جونسون على الفوز.. مؤكدة تطلعها للعمل معه من أجل الصداقة والتعاون القوي بين البلدين.

وهنأت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الأوروبية "أميلي دو مونشالان" جونسون على الفوز.. لافتة إلى أن الشيء الأكثر أهمية في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ليس طريقة خروجها، ولكن مايتم بناؤه بعد ذلك.

من جانبه، أشاد المستشار النمساوي سباستيان كورتس بفوز رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات .. واصفا الفوز بأنه رائع .. معربا عن أمله في أن يتم قريبا التصديق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد ضرورة التركيز على العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي يجب أن تكون أقرب ما يمكن.

من جهته، هنأ رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز - في تغريدة عبر (تويتر) - نظيره البريطاني بوريس جونسون على قيادة حزب المحافظين نحو الفوز بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة، معربا عن تطلعه للعمل معه لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين بشكل أكبر ولضمان وجود علاقة متبادلة مفيدة وإيجابية.

من جهته، هنأ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، نظيره البريطاني على الفوز في الانتخابات .. مشيرا إلى أن الناخبين البريطانيين أعطوه تفويضا خالصا بعد هذا الفوز.

كما كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على موقع تويتر، "أهنئ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عودته إلى منصبه بأغلبية ساحقة، وأتمنى له كل التوفيق وأتطلع للعمل معا لتعزيز العلاقات الهندية- البريطانية".

وقال رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، في تدوينة على (تويتر)، "أهنيء بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطاني، أعتقد أننا سنستمر في العمل الجيد معا والإبقاء على أعلى مستويات التعاون بين بلغاريا وبريطانيا".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فرادكار" عن ارتياحه من نتيجة الانتخابات العامة البريطانية قائلا "لقد مررنا بحالة من الجمود لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إلا أن هذا سينتهي الآن".. معربا عن أسفه من مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا هو القرار الذي تم تأكيده الآن بهذه الانتخابات.

بدوره، هنأ الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" جونسون لفوزه الساحق في الانتخابات، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى العمل عن كثب معه من أجل مصلحة البلدين وبالتالي تعزيز السلام والازدهار في أوروبا.

وفي السياق ذاته، قالت المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المسؤولين المجتمعين اليوم الجمعة في بروكسل سيعملون الآن على وجه السرعة لصياغة تفويض بدء محادثات التجارة مع المملكة المتحدة لمرحلة ما بعد بريكست.

وكان بوريس جونسون قد صرح في أعقاب فوز حزب المحافظين البريطاني بأغلبية المقاعد في البرلمان، بأنه أصبح لديه تفويض قوي جديد لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).