أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

ناشط عراقي: الإفراج عن 10 من متظاهري كربلاء بعدما خطفهم مجهولون قبل أيام

09:10 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
ناشط عراقي: الإفراج عن 10 من متظاهري كربلاء بعدما خطفهم مجهولون قبل أيام

متظاهري العراق

كربلاء (العراق) - (د ب أ):

صرح ناشط مدني عراقي اليوم الأربعاء بأنه تم الإفراج عن عشرة من متظاهري مدينة كربلاء بعدما اختطفهم مجهولون مطلع الأسبوع في طريق عودتهم إلى المدينة /118 كلم جنوب بغداد/.

وقال الناشط أحمد الحسناوي، في تصريح صحفي، إنه "تم الإفراج عن عشرة من متظاهري محافظة كربلاء بعدما اختُطفوا من قبل مجهولين بعد مشاركتهم في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد في السابع من الشهر الجاري".

وأوضح أنه "تم الإفراج عن المختطفين في بغداد منتصف الليلة الماضية".

وتشهد مدينة كربلاء موجة عنف واختطاف وقتل تطال الناشطين من متظاهري المحافظة كان آخرها مقتل الناشط فاهم أبو كلل الطائي أثناء عودته من مظاهرات في ساحة التحرير.

كربلاء احتجاجات العراق ناشط عراقي

الخبر التالى:

الجارديان للاعبي ليفربول: ستركضون في ملاعب الموت القطرية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان