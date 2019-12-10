النواب الأمريكي يقدم تهمتين لمحاكمة ترامب برلمانيًا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيا.

وجاء الإعلان، خلال مؤتمر صحفي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورؤساء اللجان القضائية، لإعلان لائحة الاتهام والخطوات التالية في محاكمة الرئيس الأمريكي نيابيا.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الاتهامات شملت إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.

يأتي ذلك بعد جلسة استماع استمرت لساعات ، أمس الاثنين في مجلس النواب، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفينه بأنه "خطر حاضر وجلي" على الأمن القومي.

اُطلقت التحقيقات الرامية لعزل ترامب بعد كشف أحد المبلّغين السريين عن الجهود التي قام بها الرئيس الأمريكي للحصول على دعم دولة أجنبية لتحقيق مصالح سياسية، أعلن الديمقراطيون أن هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة، واساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة.

فيما ترامب يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد "عار" و"خدعة".