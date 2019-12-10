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برئاسة العاهل السعودي.. انطلاق القمة الخليجية الـ40 بالرياض

02:23 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
برئاسة العاهل السعودي.. انطلاق القمة الخليجية الـ40 بالرياض

القمة الخليجية

القاهرة- وكالات:

انطلقت أعمال القمة الخليجية الـ40 بقصر الدرعية في الرياض، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كان قادة وروؤساء وفود مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى الثلاثاء، في وقت سابق ظهر الثلاثاء، لحضور اجتماع الدورة الدورة الـ40 من القمة.

وتُعد هذه القمة الخليجية التاسعة التي تستضيفها الرياض منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي، والثالثة منذ قطعت إلى جانب دول مصر والكويت والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة.

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