هجوم مسلح على طائرة ركاب كاميرونية أثناء هبوطها شمال غرب البلاد

ياوندي - (أ ش أ):

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، طائرة ركاب كاميرونية أثناء محاولتها الهبوط بإحدى المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية شمال غرب البلاد.

وذكرت شركة الطيران الكاميرونية - في بيان وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن الطائرة تعرضت لهذا الهجوم المسلح أثناء الهبوط في مطار باميندا، غير أن قائدها تمكن من تفادي الرصاص والهبوط بها في سلام دون سقوط أية قتلى أو جرحى، لافتة إلى أن جسم الطائرة تعرض لبعض الأضرار المادية الجاري تحديدها، ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن هذا الهجوم.