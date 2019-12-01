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مقتل 15 شخصا في حادث سير شرقي روسيا

01:37 م الأحد 01 ديسمبر 2019
مقتل 15 شخصا في حادث سير شرقي روسيا

حادث سير - ارشيفية

موسكو - (د ب أ):

أفادت هيئات إنقاذ روسية بمقتل 15 شخصا جراء حادث سير شرقي البلاد.

ووفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" للأنباء فإن حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرق روسيا تسبب في مقتل 15 شخصا، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 18 آخرين.

وكانت هيئات الإنقاذ ذكرت أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مصابين حالتهم خطيرة.

مقتل أشخاص حادث سير روسيا

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