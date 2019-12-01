مقتل 15 شخصا في حادث سير شرقي روسيا

موسكو - (د ب أ):

أفادت هيئات إنقاذ روسية بمقتل 15 شخصا جراء حادث سير شرقي البلاد.

ووفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" للأنباء فإن حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرق روسيا تسبب في مقتل 15 شخصا، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 18 آخرين.

وكانت هيئات الإنقاذ ذكرت أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مصابين حالتهم خطيرة.