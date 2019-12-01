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مسؤول إيراني: العالم يتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي

11:21 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
مسؤول إيراني: العالم يتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

بكين- (د ب أ):

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن جميع دول العالم تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول في الصين، بعد إجراء مشاورات سياسية مع نظيره الصيني ما جاو شي: "الاتفاق النووي كان إنجازا للدبلوماسية الدولية، وجميع دول العالم تتحمل مسؤولية حفظه وتنفيذه".

وأشار المسؤول الصيني إلى أن "إيران شريك استراتيجي للصين"، مؤكدًا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكان عراقجي صرح أمس السبت لدى وصوله إلى بكين، بأن "الهدف من زيارته إلى الصين هو إجراء جولة من الحوار السياسي مع المسؤولين فيها يتعلق بالاتفاق النووي والقضايا الثنائية المشتركة".

وقال: "بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، فإن الاتفاق يمر بظروف غير ملائمة".

عباس عراقجي الاتفاق النووي إيران

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