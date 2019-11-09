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التحالف الدولي: سنواصل ضرب الارهابيين لتحقيق هزيمة داعش الحتمية

06:24 م السبت 09 نوفمبر 2019
التحالف الدولي: سنواصل ضرب الارهابيين لتحقيق هزيمة داعش الحتمية

التحالف الدولي بسوريا

واشنطن - (أ ش أ):

أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش اليوم السبت أنه سيواصل ضرب الإرهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية.

وذكر التحالف - في بيان قناة (الحرة) الأمريكية أن "شركائنا يقودون المعركة لملاحقة فلول داعش من أجل القضاء علیھم وعلى شبكات التمويل والمواد اللوجیستیة وشبكات الإعلام التابعة ل‍داعش"، مضيفا أن التحالف يتواجد جنوب غرب آسيا لتقديم المشورة والدعم وتمكين شركائنا من تحقیق الھزیمة الحتمية ل‍داعش.

من جانبه قال العقید مایلز ب. كاكینز الثالث المتحدث العسكري باسم قوات التحالف "نقوم بالتنسيق - بشكل يومي - مع شركائنا لمنع داعش من استعادة الأراضي التي فقدتھا وتدریب وتجنید الإرھابیین وتمویل وتنفیذ الھجمات في جمیع أنحاء العالم"، مؤكدا أن التحالف وشركائه سيواصلون ضرب الإرهابيين لیعكس رؤیة عالمیة مّوحدة من أجل تحقیق هزيمة داعش الحتمية.

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