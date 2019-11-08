مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تكشف عن حصيلة جديدة لقتلى المظاهرات

القاهرة – مصراوي:

قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجمعة، إن حصيلة ضحايا مظاهرات بعض مناطق العراق وصلت خلال الأيام الأربعة الماضية وصلت إلى 23 قتيلا.

وأضافت المفوضية في بيان أن أكثر من ألف شخص أصيبوا من المتظاهرين وقوات الأمن، وغادر أغلبهم المستشفى.

ونص البيان على أن "23 شخصاً استشهدوا وأصيب (١٠٧٧) من المتظاهرين والقوات الامنية، غادر اغلبهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج".

وتابع أيضًا أن "٢٠١ من المتظاهرين أطلق سراحهم و١٧٠ منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من الثالث إلى السابع من نوفمبر الجاري".

وواصل الآلاف من العراقيين التظاهر للأسبوع الثالث على التوالي، في حراك يطالب بإصلاحات اقتصادية وسقوط الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن المظاهرات التي اندلعت في بداية أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل حوالي 300 شخصًا أغلبهم من المتظاهرين.