ضُبط خلالها حيوانات معرضة للانقراض.. جهود شرطة البيئة والمسطحات

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الـ 24 ساعة، عن ضبط 3 مصانع بإجمالي مضبوطات بلغت 56,500 طن من الأسمدة الزراعية، وإضافات الأعلاف منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون ترخيص، بدون بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

كما تم ضبط محلين للاتجار في الحيوانات البرية "بدون ترخيص، حيث تم ضبط " 15 من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض "نسناس، سلحفاة، تمساح"، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحميات الطبيعية، فضلا عن ضبط "46" سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

