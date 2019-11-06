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مقتل 15 شخصا وجرح 4 في هجوم مسلح بجنوب تايلاند

06:13 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
مقتل 15 شخصا وجرح 4 في هجوم مسلح بجنوب تايلاند

أرشيفية

بانكوك - (د ب أ):

قتل 15 شخصا وجرح أربعة آخرون في هجوم مسلح بجنوب تايلاند، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث كونجتشيب تانتراوانيت إن عددا غير معلوم من المهاجمين المسلحين بقنابل يدوية وبنادق اقتحموا قرية وقتلوا 15 شخصا وجرحوا أربعة آخرين ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، أدان بشدة هذا الهجوم وأمر السلطات باعتقال المسلحين على وجه السرعة.

يذكر أن ثلاثة أقاليم في أقصى جنوب تايلاند (يالا وناراثيوات وباتاني) تعاني من تمرد انفصالي.

ويشار إلى أن أغلبية سكان تايلاند من البوذيين، ولكن معظم السكان في الجنوب من المسلمين. وقتل التمرد نحو سبعة آلاف شخص منذ عام 2004.

هجوم مسلح تايلاند بانكوك قنابل يدوية

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