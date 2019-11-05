نواب بريطانيون يتهمون الحكومة بتأخير نشر تقرير حول تأثير روسيا قبل بريكست

لندن - (د ب أ)

اتهم نواب في البرلمان البريطاني الحكومة اليوم الثلاثاء، بتأخير نشر تقرير حول وجود تأثير روسي محتمل قبل إجراء الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2016، في محاولة لحجب تفاصيل محرجة محتملة، إلى أن يتم إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل.

ووجه النائب المستقل دومينيك جريف سؤالا عاجلا بشأن رفض رئيس الوزراء المحافط بوريس جونسون نشر التقرير الذي أعدته لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 12 ديسمبر.

وقال جريف الذي كان ينتمي لحزب المحافظين سابقا، والذي يترأس اللجنة إن التقرير اكتمل في مارس الماضي كما اكتملت عملية المراجعة في أوائل أكتوبر.

وتابع "ما هو السبب في استمرار دراسة رئيس الوزراء لهذا الأمر؟ مضيفا أن هناك "اتفاقا منذ فترة" على أهمية رد رئيس الوزراء خلال 10 أيام.

وقالت اللجنة إنها أرسلت التقرير إلى جونسون في 17 تشرين أول/أكتوبر، مضيفة أنها تتوقع "أن تكون في وضع، يساعدها في نشر التقرير قريبا".

وبالنيابة عن الحكومة، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية كريستوفر بينشر باتهام المنتقدين "بإثارة المشكلات" والتكنهات بشأن محتوى التقرير.

وقال بينشر إن إنه لا يوجد دليل على تدخل روسي ناجح في الانتخابات البريطانية.

وكان مايكل جوف، وهو وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء جونسون، قد قال في وقت سابق لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن التقرير "يمر بإجراءات ملائمة" و"سيتم نشره في الوقت المناسب".

وأجاب جوف، بعد الضغط عليه لمعرفة ما إذا كانت الحكومة تحاول إخفاء التقرير إلى أن يتم إجراء الانتخابات في 12 من ديسمبر، قائلا: "ليس لي أي علاقة بذلك التقرير".

من ناحية أخرى، قال تشوكا أومونا المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض إن "مايكل جوف يهين معلومات الرأي العام.. إنه من الواضح تماما أن الحكومة لا تتبع العملية المعتادة هنا."