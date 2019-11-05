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    اليوم.. توقيع "اتفاق الرياض" بين الأطراف اليمنية برعاية سعودية

    12:41 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    اليوم.. توقيع "اتفاق الرياض" بين الأطراف اليمنية برعاية سعودية

    الملك سلمان والرئيس اليمني

    القاهرة- (مصراوي):

    من المقرر أن يتم التوقيع رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية.

    وستشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

    ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

    الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

    ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق، حسبما أوضحت العربية، الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، وقف الحملات الإعلامية المسيئة، توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي، مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

    اتفاق الرياض الملك سلمان عبدربه منصور هادي محمد بن زايد
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