أبوظبي تعتزم السماح بتداول التعاقدات الآجلة لخام نفط مربان

أبوظبي - (د ب أ)

أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزام الإمارة السماح بتداول العقود الآجلة للخام الرئيسي لنفطها، ليصبح فيما بعد الخام القياسي لنحو 20% من إنتاج النفط الخام في العالم.

وقال بن زايد إن تداول التعاقدات الآجلة لخام مربان وهو خام النفط الرئيسي الذي تنتجه أبوظبي "يعزز مكانة أبوظبي كلاعب عالمي في مجال الطاقة". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة النفط المملوكة لحكومة أبو ظبي "أدنوك" زيادة احتياطياتها من الخام بنسبة 7% ليصل إجمالي احتياطي دولة الإمارات العربية المتحدة من النفط الخام إلى حوالي 105 مليارات برميل.

وكجزء من خطة أبوظبي للسماح بتداول التعاقدات الأجلة لنفطها، تعتزم شركة "أدنوك" إلغاء القيود المفروضة على الأماكن التي يمكن نقل خام مربان إليها بحيث يمكن للمشترين نقل الخام الإماراتي إلى أي مكان في العالم، في حين تلزم القواعد الحالية مشتريي النفط من "أدنوك" بتكريره في مصافيهم.

يذكر أن أدنوك تنتج حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من خام مربان وهو أفضل درجات النفط الذي تنتجه أبوظبي وأكثرها وفرة. وتأمل الشركة الإماراتية في أن تصبح تعاقدات مربان الآجلة، مرجعا لصادرات النفط الخام من دول الخليج التي تنتج حوالي 20% من إجمالي النفط العالمي. وتعتمد أغلب الدول النفطية في الشرق الأوسط على خامي عمان ودبي لتسعير إنتاجها.

وذكرت أدنوك في بيان أنها تتوقع بدء تداول التعاقدات الآجلة لخام مربان خلال الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل. وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن السماح بتداول التعاقدات الأجلة لخام مربان سيتيح "لعملائنا وغيرهم من أطراف السوق الفرصة للوصول إلى أسعار أفضل وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان".

يذكر أن أدنوك تحدد أسعار خامات النفط الأربعة التي تنتجها حاليا بأثر رجعي خلال شهر من شحن الكميات المباعة. وتنتج أدنوك خام مربان من حقولها البرية في حين تنتج الخامات الثلاثة الأخرى وهي أم اللولو وداس وزاكوم العلوي من الحقول البحرية.