قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أنه تم أيضًا ضبط أموال تستخدم في "أنشطة إرهابية".

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".​