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وزير الخارجية الألماني يزور بودابست

10:19 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
وزير الخارجية الألماني يزور بودابست

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

بودابست- (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست، حيث يلتقي نظيره المجري بيتر زيجارتو وشهداء على عصر فتح الحدود أمام ألمانيا الشرقية سابقا قبل 30 عاما.

وتعتبر العلاقات الألمانية-المجرية متوترة، حيث يرى منتقدون أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يحكم بلاده على نحو مستبد.

وسعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أغسطس الماضي إلى التقارب خلال لقائها مع أوربان في مدينة سوبرون المجرية الحدودية، حيث شاركت في فعاليات إحياء ذكرى فتح الحدود قبل 30 عاما.

يُذكر أن المجر ساهمت على نحو بالغ في ذلك الحين في سقوط جدار برلين.

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