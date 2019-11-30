إصابة 16 عراقيًا في محاولة اقتحام مقر قيادة الشرطة وسط الناصرية

الناصرية(العراق) - (د ب أ):

ذكر شهود عيان اليوم السبت أن 16شخصا اصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار /375كم جنوبي بغداد/.

وقال شهود العيان لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي صوب متظاهرين خلال محاولتهم اقتحام مقر قيادة شرطة ذي قار لتفريقهم مما تسبب في إصابة 16 متظاهرا بجروح".

وأوضح الشهود أن "عمليات كر وفر تشهدها حاليا شوارع الناصرية بين قوات الشرطة ومتظاهرين لابعادهم عن مقر الشرطة الذي يصر المتظاهرون على اقتحامه".

وفرض متظاهرون آخرون السيطرة على الجسور الثلاثة الكبرى النصر والزيتون والحضارات، فيما يتجمع الالاف من المتظاهرين في ساحة الحبوبيّ.

وتعيش مدينة الناصرية حالة من الانفلات الامني وسط غياب القيادات الادارية والامنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونيهم وقائد الشرطة، استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الامنية في المحافظة.