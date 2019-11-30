التغيرات المناخية تهدد صناعة الخمور في أوروبا

مدريد/واشنطن- (د ب ا):

ذكرت وكالة "بلومبرج"، السبت، أن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة وظروف الطقس القاسية أثّرت بشكل متزايد على إنتاح الخمور في أوروبا، مما دفع مزارعى العنب إلى تعديل وسائل الزراعة المتبعة على مدى أجيال عديدة.

وفي مواجهة هذا الوضع، تقول المويدنا البيرتسا، المديرة الفنية بمجموعة" بوديجاس بالايسيوس" الإسبانية التي تأسست عام 1894: "عليك أن تعيد تجديد أسلوبك كل عام".

وأوضحت البيرتسا أن ذلك الأمر يشمل النهوض بزراعة العنب، والتوسع فى المساحات المزروعة، وتنويعها، من أجل مقاومة حالات الجفاف، والحد من استخدام المبيدات الحشرية من أجل تحسين جودة التربة، وعدم إزالة أوراق الأشجار لحماية الثمار.

وتعد البيرتسا أول إمرأة يتم انتخابها" سيدة الخمر" فى إسبانيا العام الماضي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الحصول على بذور تصمد أمام ظاهرة التغير المناخي تزداد صعوبة، وقالت إن أوروبا تساهم بنسبة 60 بالمائة من إنتاج العالم من الخمور، وتستأثر إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بنصيب الأسد من هذه النسبة.

ومن المُقرر أن تنظم الأمم المتحدة الأسبوع المقبل مؤتمرا في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة 15 ألف دبلوماسي وخبير بشؤون البيئة، لبحث تهديدات ظاهرة التغيرات المناخية، والسعى لوضع السبل الكفيلة للحد من التلوث الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري.