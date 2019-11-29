عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية مشروع الجزيرة في دفع الاقتصاد

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي أهمية تأهيل "مشروع الجزيرة" ، في ولاية الجزيرة في وسط السودان ، لنهضة الاقتصاد ، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد في البلاد.

وشدد التعايشي، خلال زيارته اليوم الجمعة لقرية في ولاية الجزيرة ، على ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية وتسخير الإصلاحات الاقتصادية في مشروع الجزيرة لمضاعفة الإنتاج وتحويل الإنتاج الزراعي إلى تصنيع، والاستفادة من الخام المنتج محليا عبر اعادة تصنيعه.

وقال إن السودان ينتظره مستقبل كبير، إذا ما تمت معالجة الاختلالات الاقتصادية.