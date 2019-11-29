سفير مصر بروسيا: علاقة القاهرة وموسكو تشهد زخمًا في مختلف المجالات

القاهرة - (أ ش أ):

أكد إيهاب نصر السفير المصري لدى موسكو، أن العلاقات المصرية الروسية تشهد زخما كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع مجموعة من باحثي الماجستير والدكتوراة الروس المهتمين بالدراسات العربية والشرق أوسطية في عدد من الجامعات الروسية.

واستعرض السفير نصر - بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم - تاريخ العلاقات المصرية الروسية، كما حرص على الإجابة عن تساؤلات الباحثين الروس، والتي عكست فهماً عميقاً للعلاقات المصرية الروسية، وكذا التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

كما استعرض السفير المصري، خلال اللقاء، أبرز النتائج التي تمخضت عنها قمة "روسيا - إفريقيا"، والمنتدى الاقتصادي الذي عُقد على هامشها برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري والروسي.. مثمناً النتائج التي تمخضت عنها القمة والمنتدى.