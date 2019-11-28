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فتح تدعو إلى مواجهة "صفقة القرن" عبر الاعتراف بدولة فلسطين

02:21 م الخميس 28 نوفمبر 2019
فتح تدعو إلى مواجهة "صفقة القرن" عبر الاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الثوري لحركة فتح

رام الله - أ ش أ

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المجتمع الدولي إلى تفعيل تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، من خلال عدم الصمت على جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والعمل من أجل وقف هذه الجرائم والانتهاكات، التي من شأنها تهديد السلم العالمي ومنظومة القانون والقيم والأعراف.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس عن مفوضية الإعلام والثقافة الفلسطينية ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وقالت : إن الرد الدولي المناسب والضروري على التجاوز الأمريكي فيما يوصف بـ"صفقة القرن" هو بالاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967..مشيرة إلى مئات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، والتي لم تحترمها دولة الاحتلال والتوسع والاستيطان.

وثمنت "فتح" مواقف الدول العربية الشقيقة والصديقة وجميع أحرار العالم الذين حافظوا على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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حركة فتح صفقة القرن دولة فلسطين

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