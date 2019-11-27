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الزيارة الثانية خلال عام.. ولي العهد السعودي في الإمارات

10:46 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الزيارة الثانية خلال عام.. ولي العهد السعودي في الإمارات

ولي العهد السعودي في الإمارات

القاهرة- (مصراوي):

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات بين البلدين وأبرز المُستجدات على الساحة الإقليمية، حسبما أفادت تقارير محلية.

وتُعَد زيارة بن سلمان هي الثانية خلال ما يقرب من عام، حيث أجرى ولي العهد السعودي زيارة إلى الإمارات في 22 نوفمبر من العام الماضي.

والتقى ولي العهد حينها بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وختم الأمير بن سلمان تلك الزيارة قائلا: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

الإمارات محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

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